Меладзе признался в пристрастии к алкоголю

Заслуженный артист России Валерий Меладзе известен, популярен и востребован. Невзирая на проблемы в сфере шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса, когда многие исполнители просто остаются без работы, Меладзе нарасхват. При этом, пишут СМИ, его гонорары могут достигать 60 тысяч долларов за выступление.

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При таком режиме отдыхать и восстанавливать силы музыкант предпочитает за бокалом вина. Меладзе давно уже принял решение, что себя следует любить и надо делать себе поблажки. Об этом он откровенно рассказал в эфире утреннего шоу на «Русском радио».

«Раньше, когда выпивал и делал что-то не так, — корил себя. Потом дал слово — если выпил, сказал то или другое, сделал, то не буду себя корить, ведь это уже нельзя исправить. Корить не буду, но ответственность возьму, а куда деваться?!»

Впрочем, певец скорее посмеялся, чем говорил всерьез. Во всяком случае, ни в каких нехороших историях, связанных с неумеренным потреблением горячительного, он замечен не был.

В интервью «Аргументам и Фактам» Меладзе признался, что в детстве они с братом часто дрались, а сейчас постоянно спорят по рабочим вопросам.

По его словам, при всей схожести они с братом очень разные: им всегда нравилась разная еда, у каждого из них были свои друзья.