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44 минуты назад

Поклонница готова оплатить лечение Хлебниковой

Пострадавшей при пожаре певице Марине Хлебниковой потребуются пластические операции и длительная реабилитация, чтобы вернуться к обычной жизни. Ее поклонница, предприниматель из Екатеринбурга Елена Толкачева предложила свою помощь.

Поклонница готова оплатить лечение Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владелица агентства знакомств рассказала, что очень любит песни Хлебниковой, и искренне переживает за нее. Елена не знает, каким образом можно связаться со своим кумиром, поэтому решила прибегнуть к помощи прессы. Об этом рассказывает «Собеседник».

«Меня поразила и испугала история Марины. Хлебникова — моя любимая певица! Я решила, что мне обязательно нужно поучаствовать в ее спасении», - сказала Елена.

Толкачева призналась, что не может даже думать спокойно о тех бедах, с которыми столкнулась ее любимая исполнительница. Особенно ужасает ее тот факт, что Хлебникова из-за ожогов может потерять зрение.

«После таких новостей сердце сжимается. Я не знаю, как мне найти родственников Марины, чтобы предложить им свою помощь. У меня возникла идея написать открытое письмо, может быть, так меня заметят. Сразу скажу: это все не для славы. Я это делаю из благих намерений».

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела. Больше всего пострадали лицо и волосы.

Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала дышать сама. 9 декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение, ее состояние стабилизировалось.

Подруга артистки Нина Бусянина рассказала, что спустя месяц после пожара артистка все еще больна и слаба и с трудом разговаривает.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,ИД "Собеседник",
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