Стала известна судьба участников команды Градского

Судьбу участников команды Александра Градского в шоу «Голос» будут решать телезрители. Об этом сообщил ведущий шоу Дмитрий Нагиев во время четвертьфинального выпуска, который выходит в прямом эфире Первого канала.
«Сегодня мы вновь в прямом эфире, но в непривычной для нас обстановке. Впервые за нашу историю одно кресло останется пустым. Это кресло Александра Градского. Так как команда Александра Градского продолжит участие в проекте без поддержки своего мастера, решение, кто достоин идти дальше в его тройке, принимаете только вы», - заявил Нагиев.
По словам ведущего, дочь Градского Мария и его сын Даниил помогали в подготовке членам команды, оставшимся без наставника.
Участники «Голоса» и зрители в студии почтили память Градского. Затем на сцену вышел Александр Розенбаум и исполнил в память об ушедшем из жизни артисте «Песню о друге», стихи и музыку которой написал Александр Градский.
Ранее о том, что кресло Александра Градского на проекте «Голос» останется пустым, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт.