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18 минут назад

Стала известна судьба участников команды Градского

Судьбу участников команды Александра Градского в шоу «Голос» будут решать телезрители. Об этом сообщил ведущий шоу Дмитрий Нагиев во время четвертьфинального выпуска, который выходит в прямом эфире Первого канала.

Стала известна судьба участников команды Градского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы вновь в прямом эфире, но в непривычной для нас обстановке. Впервые за нашу историю одно кресло останется пустым. Это кресло Александра Градского. Так как команда Александра Градского продолжит участие в проекте без поддержки своего мастера, решение, кто достоин идти дальше в его тройке, принимаете только вы», - заявил Нагиев.

По словам ведущего, дочь Градского Мария и его сын Даниил помогали в подготовке членам команды, оставшимся без наставника.

Глава Первого канала заявил, что Долина не займет кресло Градского

Участники «Голоса» и зрители в студии почтили память Градского. Затем на сцену вышел Александр Розенбаум и исполнил в память об ушедшем из жизни артисте «Песню о друге», стихи и музыку которой написал Александр Градский.

Ранее о том, что кресло Александра Градского на проекте «Голос» останется пустым, заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Александр Розенбаум,Александр Градский,
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