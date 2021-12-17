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1 час назад

Агутин рассказал о гонорарах за «новогодние огоньки»

Популярный певец Леонид Агутин признался, что «новогодние огоньки» не приносят ему ни денег, ни славы, но он считает себя обязанными в них участвовать. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Агутин рассказал о гонорарах за «новогодние огоньки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агутин поделился со своими подписчиками в соцсетях кадрами со съемок новогодних шоу и рассказал в комментариях, что участвует в них бесплатно.

«Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло - терпи, как говорится…», - заявил он.

Артист также подчеркнул, что вообще не смотрит телевизор и посоветовал тем, кто критикует новогодние шоу, следовать его примеру.

При этом издание сочло лукавством слова Леонида Агутина о том, что «огоньки» не приносят ему славы.

«Это самые рейтинговые концертные эфиры года, в которые отбирают «лучших из лучших». Оказаться в новогоднем эфире для артиста престижно и важно для поддержания своей накопленной популярности у взрослой аудитории. Нет в нашем шоу-бизнесе артиста, который бы отказался от съемок в этих шоу», - подчеркивается в статье.

Ранее организатор концертов Табриз Шахиди рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений. По словам Шахиди, самые топовые артисты, в число которых входит и Леонид Агутин, на самые популярные даты уже забронированы.

Шоу-бизнес,Табриз Шахиди,Леонид Агутин,Комсомольская правда,
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