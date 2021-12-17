Агутин рассказал о гонорарах за «новогодние огоньки»

«Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни уже давно славы никаких не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло - терпи, как говорится…», - заявил он.