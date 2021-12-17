Ида Галич рассказала о депрессии после развода

Блогер Ида Галич в беседе с WDay призналась, что была окружена теплом и любовью после развода с Аланом Басиевым. Тем не менее она отметила, что пришла к депрессивному состоянию, так как не дала чувствам найти выход.
"По опыту могу сказать, что обязательно нужно прожить все эмоции и не бояться дать слабину. Я вот не позволяла себе расслабиться, даже не плакала особо, не вымещала грусть, злобу и отчаяние. Все это дало не самые лучшие результаты и через полгода привело к депрессивному состоянию, какой-то внутренней поломке и отсутствию сна", - рассказала Галич.
Телеведущая уточнила, что развод - достаточно сложная тема для обсуждения. Согласно Галич, ее поддерживали близкие, родственники и подписчики.
"А если мы говорим про среднестатистическую разведенную женщину, которая осталась одна с ребенком без поддержки, то это совсем другая ситуация, поэтому давать здесь какие-то советы с моей стороны, наверное, будет неправильно", - резюмировала она.
Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. Спустя год у них родился сын Леон. В январе 2021 года Галич подтвердила информацию о разводе с Басиевым, точные причина разрыва неизвестны. Ранее Киркоров рассказал, как пережил стресс на Новый год после развода с Пугачевой.