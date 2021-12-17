Ида Галич рассказала о депрессии после развода

"По опыту могу сказать, что обязательно нужно прожить все эмоции и не бояться дать слабину. Я вот не позволяла себе расслабиться, даже не плакала особо, не вымещала грусть, злобу и отчаяние. Все это дало не самые лучшие результаты и через полгода привело к депрессивному состоянию, какой-то внутренней поломке и отсутствию сна", - рассказала Галич.