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1 час назад

Кортни Лав задолжала миллионы долларов налоговой службе

Певица Кортни Лав задолжала налоговым службам США около $2,4 млн, сообщает The Sun. Всего у лидерши рок-группы Hole пять неоплаченных счетов, накопившихся с 2017 по 2021 год. Три из них выставило Налоговое управление США, два - штат Калифорния.

Кортни Лав задолжала миллионы долларов налоговой службе
Фото: Jordan Strauss/APJordan Strauss/AP

57-летняя вдова Курта Кобейна в декабре 2021 года написала колонку для Financial Times, в которой призналась, что тратит слишком много денег.

"Финансовая грамотность - одна из важнейших вещей для артиста. Но мне страшно. Пугает понимание собственной вины в перетратах", - призналась она.

Невозможность адекватно управлять финансами она списывает на особенности своей личности. "Не секрет, что я страдаю от зависимости. В частности, финансовый стресс сводит меня с ума", - сказала она.

Ранее певица Анита Цой ответила на слухи о своих долгах за недвижимость. Она прокомментировала информацию о том, что не заплатила за 2021 год налоги на сумму 80 тыс. руб. и задолжала за земельный участок 88 тыс. руб. и 35 тыс. руб. за жилье.

Шоу-бизнес,Курт Кобейн,Анита Цой,Федеральная налоговая служба,Financial Times,
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