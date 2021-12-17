Кортни Лав задолжала миллионы долларов налоговой службе

Певица Кортни Лав задолжала налоговым службам США около $2,4 млн, сообщает The Sun. Всего у лидерши рок-группы Hole пять неоплаченных счетов, накопившихся с 2017 по 2021 год. Три из них выставило Налоговое управление США, два - штат Калифорния.

Фото: Jordan Strauss/AP Jordan Strauss/AP

57-летняя вдова Курта Кобейна в декабре 2021 года написала колонку для Financial Times, в которой призналась, что тратит слишком много денег.

"Финансовая грамотность - одна из важнейших вещей для артиста. Но мне страшно. Пугает понимание собственной вины в перетратах", - призналась она.

Невозможность адекватно управлять финансами она списывает на особенности своей личности. "Не секрет, что я страдаю от зависимости. В частности, финансовый стресс сводит меня с ума", - сказала она.