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44 минуты назад

Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за повышенного давления, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Источник отметил, что Тарасова находится в больнице с 14 декабря.

Тарасова не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия.

Вместо Тарасовой в качестве судьи был приглашен актер Даниил Спиваковский.

Алексей Ягудин, Максим Траньков, Евгения Медведева и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья российскому специалисту.

Татьяну Тарасову госпитализировали

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.

Ранее заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Максим Траньков,Даниил Спиваковский,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,ИТАР-ТАСС,
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