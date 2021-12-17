Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за повышенного давления, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Источник отметил, что Тарасова находится в больнице с 14 декабря.
Тарасова не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия.
Вместо Тарасовой в качестве судьи был приглашен актер Даниил Спиваковский.
Алексей Ягудин, Максим Траньков, Евгения Медведева и ряд других представителей фигурного катания пожелали здоровья российскому специалисту.
Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.
Ранее заслуженный тренер СССР, судья «Ледникового периода» Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья.