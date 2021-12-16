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11 минут назад

Больше не споет: подруга рассказала о состоянии тяжелобольного Губина

Андрей Губин пропал со сцены на пике славы, еще в молодости. Теперь он ведет жизнь затворника и лишь немногочисленные приятели из прошлого знают, что с ним происходит.Андрей Губин пропал со сцены на пике славы, еще в молодости. Теперь он ведет жизнь затворника и лишь немногочисленные приятели из прошлого знают, что с ним происходит.

Больше не споет: подруга рассказала о состоянии Губина
Фото: архив "КП"/Веленгурин Владимирархив "КП"/Веленгурин Владимир

Когда в 2009 году Губин неожиданно пропал со сцены, многие решили, что карьеру артиста сгубили проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Позже выяснилось, что исполнитель хита "Мальчик-бродяга" страдает от неврологической болезни и постоянно испытывает лицевые боли. Артист прекратил общение практически со всеми коллегами, а в 2014 году, потеряв мать, окончательно потерял интерес к миру и к жизни.

Губин лечился в психиатрических клиниках, обследовался и в России, и за рубежом, но врачи не знали, чем ему помочь и долгое время даже не могли поставить точный диагноз. В 2021 году звезда 90-х вдруг дал интервью, в ходе которого заявил, что уже находится «одной ногой в могиле» и даже ждет смерти как избавления. Изменившаяся внешность и агрессивное, не всегда адекватное поведение Губина тогда напугало многих.

От помощи именитых коллег артист отказался, заявив, что денег на жизнь ему хватает, он уже привык к скромному существованию - при необходимости ездит на метро, где «никто в лицо не плюнет» и снимает дом в глуши, где занимается спортом и пытается писать новую музыку. Телефон артист включает крайне редко и на звонки почти никогда не отвечает, но экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, с которой когда-то сотрудничал артист, смогла немного рассказать о его нынешнем состоянии.

«Оно не так плохо, чтобы лежать в больнице, но не так хорошо, чтобы выйти на сцену», — заявила певица.

По ее словам, теперь артист даже не помышляет о возвращении на сцену. Улучшения состояния не происходит, а работать с мучительными болями невозможно.

Шоу-бизнес,Юлия Беретта,Андрей Губин,
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