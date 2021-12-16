Поплавская объяснила скорый развод сына

Актриса Яна Поплавская рассказала, почему ее младший сын Никита развелся со своей женой всего спустя месяц брака. По словам Поплавской, перед свадьбой она предлагала сыну не принимать поспешных решений и узнать девушку получше, сообщает Woman.ru.
«Не ты ли мне говорила, что если любишь женщину, то нужно делать предложение и жениться?» — ответил Никита матери.
Актриса призналась, что на такое замечание наследника ей было нечем отвечать.
«Теперь мне кажется, что девочка совершила прагматичный шаг. Известные родители — это удобно. Значит, будут содержать семью во всех желаниях и проявлениях», — поделилась своим мнением о ситуации актриса.
Сам Никита признавался, что супруге не нравился уровень его доходов.
Ранее экс-продюсер Лепса Евгений Кобылянский рассказал, что певец не хочет разводиться с женой Анной Шаплыковой.
Кобылянский отметил, что решение развестись не могло возникнуть на пустом месте.
«Но я не исключаю, что он не хочет разводиться и на самом деле переживает. Они с Аней начали встречаться на моих глазах, и мы с женой делали все возможное, чтобы они поскорее поженились», — добавил продюсер.