Собчак разоблачила Тодоренко

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала «инфоцыган», продающих курсы по развитию и просветлению, включив в их числе и свою коллегу Регину Тодоренко. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Собчак в своем выпуске «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы» отметила, что не хотела бы однажды проснуться в стране, где много «просветленных и подсоединенных обладателей инсайтов» и ни одного профессионала.
Телеведущая также призналась, что устала от «бесконечных сториз» блогеров, предлагающих «последние два места» на курсы и обесценивающих онлайн-образование. Она также привела в пример «фей», которые продают воздух и стараются напустить побольше тумана и эзотерики.
При этом в своем Instagram телеведущая подчеркнула, что не имеет в виду реальных профессионалов своего дела.
«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. И у Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч», - констатировала она.
Ранее Регина Тодоренко назвала женщин, которые публично обвиняют своих мужей в домашнем насилии, психически больными, и посоветовала им перед этим задаваться вопросами, почему их бьют и что они сделали, чтобы не били. Это высказывание вызвало шквал критики, журнал Glamour лишил телеведущую звания «Женщина года», а ряд брендов приостановил с ней рекламные контракты.