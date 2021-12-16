Собчак разоблачила Тодоренко

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала «инфоцыган», продающих курсы по развитию и просветлению, включив в их числе и свою коллегу Регину Тодоренко. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Фото: ТАСС ТАСС

Собчак в своем выпуске «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы» отметила, что не хотела бы однажды проснуться в стране, где много «просветленных и подсоединенных обладателей инсайтов» и ни одного профессионала.

Телеведущая также призналась, что устала от «бесконечных сториз» блогеров, предлагающих «последние два места» на курсы и обесценивающих онлайн-образование. Она также привела в пример «фей», которые продают воздух и стараются напустить побольше тумана и эзотерики.

При этом в своем Instagram телеведущая подчеркнула, что не имеет в виду реальных профессионалов своего дела.

«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. И у Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч», - констатировала она.