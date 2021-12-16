Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» ее коллеги обратили внимание на изменившийся голос актрисы, на что она призналась, что после коронавируса страдает от болей в горле.

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«Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — заявила Гузеева.

Напомним, что телеведущая оказалась в больнице в конце сентября. Тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% — левого. Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками.