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22 минуты назад

Гузеева призналась в серьезных проблемах после COVID

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на продолжающиеся проблемы со здоровьем. Во время съемок шоу «Давай поженимся!» ее коллеги обратили внимание на изменившийся голос актрисы, на что она призналась, что после коронавируса страдает от болей в горле.

Гузеева рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — заявила Гузеева.

Напомним, что телеведущая оказалась в больнице в конце сентября. Тогда Гузеева вызвала скорую с жалобой на кашель и высокую температуру. Врачи обнаружили у 62-летней актрисы 60% поражение правого легкого и 50% — левого. Кроме проблем с дыханием, у Ларисы начались проблемы с почками.

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Гузеева провела в больнице почти месяц. После выписки в конце октября телеведущая заявила, что, несмотря на выздоровление, ей все еще приходится проходить курс реабилитации от последствий COVID-19. Через некоторое время актриса продолжила сниматься в шоу.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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