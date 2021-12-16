Волочкова разгневалась из-за фейковой новости про чучело кота

Балерина Анастасия Волочкова записала открытое обращение, чтобы выразить свое возмущение с недостоверной информацией в прессе. На сей раз сенсация была раздута из очень печального события – смерти любимого питомца танцовщицы.
Многие поклонники знали любимца артистки – пушистого белого кота Лакки. Хозяйка часто показывала фото своего четвероногого друга. Но два месяца назад животное умерло. Одно из изданий сообщило, что Волочкова якобы поставила в своей спальной чучело кота. Как оказалось, это не так.
«А совесть у Вас есть?! Нет!» - возмутилась Анастасия в своем блоге. На самом деле, напоминающая о Лакки вещь в доме танцовщицы и правда есть, но это не творение таксидермиста. Речь идет об игрушечном котике, которого бывшей приме ГАБТа подарили в качестве утешения дети – маленькие участницы спектакля с Волочковой. «…хайп делать на гибели моего питомца - ваше позорище», - резюмировала она.