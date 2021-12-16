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1 час назад

Волочкова разгневалась из-за фейковой новости про чучело из умершего кота Лакки

Балерина Анастасия Волочкова записала открытое обращение, чтобы выразить свое возмущение с недостоверной информацией в прессе. На сей раз сенсация была раздута из очень печального события – смерти любимого питомца танцовщицы.

Волочкова разгневалась из-за фейковой новости про чучело кота
Фото: InstagramInstagram

Многие поклонники знали любимца артистки – пушистого белого кота Лакки. Хозяйка часто показывала фото своего четвероногого друга. Но два месяца назад животное умерло. Одно из изданий сообщило, что Волочкова якобы поставила в своей спальной чучело кота. Как оказалось, это не так.

«А совесть у Вас есть?! Нет!» - возмутилась Анастасия в своем блоге. На самом деле, напоминающая о Лакки вещь в доме танцовщицы и правда есть, но это не творение таксидермиста. Речь идет об игрушечном котике, которого бывшей приме ГАБТа подарили в качестве утешения дети – маленькие участницы спектакля с Волочковой. «…хайп делать на гибели моего питомца - ваше позорище», - резюмировала она.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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