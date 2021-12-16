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33 минуты назад

Экс-продюсер рассказал о запоях Лепса

Первый продюсер артиста Григория Лепса Евгений Кобылянский в беседе с «КП» рассказал о запоях музыканта.

Экс-продюсер рассказал о запоях Лепса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В беседе с издание он пояснил, что давно не поддерживает связь с Лепсом. Он предположил, что артист мог попасть в больницу не из-за проблем с алкоголем, а из-за сердца.

«Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил — в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь», — сказал Кобылянский.

По его словам, после этого у музыканта была тяжелая болезнь, которая была напрямую связан с алкоголем.

«Все самые плодотворные годы в творческом плане он провел на безалкогольной диете. Для меня трезвость – норма жизни, и для Лепса тогда это было так же», — сказал экс-продюсер Лепса.

15 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Лепс попал в больницу в Москве. Однако позднее в разговоре с новостным агентством «Москва» представитель Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста.

14 декабря стало известно, что у Лепса случился гипертонический криз, из-за чего он отменил выступление с певицей Ларисой Долиной. Отмечалось, что приехавшие к исполнителю медики сделали необходимые уколы и смогли стабилизировать его состояние.
Шоу-бизнес,Владимир Урюпин,Евгений Кобылянский,Григорий Лепс,АГН "Москва",
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