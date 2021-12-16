Экс-продюсер рассказал о запоях Лепса

«Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет? Когда мы были партнерами и друзьями, вместе пережили разные периоды. Было время в начале пути, когда он пил — в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь», — сказал Кобылянский.