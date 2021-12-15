В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
15 минут назад

Михалков обвинил режиссера Салбиева в подделке его подписи

Глава Союза кинематографистов Никита Михалков во время очередного съезда организации заявил о том, что режиссер Аким Салбиев дважды подделал его подпись ради получения премии. Об этом сообщает «Пятый канал».

Михалков обвинил режиссера Салбиева в подделке его подписи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, ранее на имя главы Северной Осетии пришло два письма с просьбой выдать Салбиеву премию за подписью Михалкова.

«Я не хотел этого говорить, но уж коль вы сами проявились, я должен вас огорчить. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что вы два раза подписались за меня. Причем одно письмо, где вы просите руководство республики дать вам премию. Это подлог», — сказал Михалков.

Глава Союза кинематографистов также отметил, что в письме с его «подписью» стояла дата, когда его даже в России не было.

Присутствующие на заседание предложили исключить Салбиева из организации, но после обсуждений голосование решили отложить до момента полного подтверждения факта подлога со стороны режиссера.

Сам обвиняемый в беседе с «Пятым каналом» заявил, что не подделывал подпись.

«Я не думал, что Никита Сергеевич может пойти на такое. На письме главе республики стоит его фамилия. Она есть только у аппарата Никиты Сергеевича. Но месть за такой доклад на съезде сильнее», — подчеркнул Салбиев.

На данный момент со стороны Северной Осетии был направлен запрос в адрес Михалкова с целью проверки информации.

Шоу-бизнес,Аким Салбиев,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители