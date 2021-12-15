Михалков обвинил режиссера Салбиева в подделке его подписи

Глава Союза кинематографистов Никита Михалков во время очередного съезда организации заявил о том, что режиссер Аким Салбиев дважды подделал его подпись ради получения премии. Об этом сообщает «Пятый канал».

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По данным телеканала, ранее на имя главы Северной Осетии пришло два письма с просьбой выдать Салбиеву премию за подписью Михалкова.

«Я не хотел этого говорить, но уж коль вы сами проявились, я должен вас огорчить. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что вы два раза подписались за меня. Причем одно письмо, где вы просите руководство республики дать вам премию. Это подлог», — сказал Михалков.

Глава Союза кинематографистов также отметил, что в письме с его «подписью» стояла дата, когда его даже в России не было.

Присутствующие на заседание предложили исключить Салбиева из организации, но после обсуждений голосование решили отложить до момента полного подтверждения факта подлога со стороны режиссера.

Сам обвиняемый в беседе с «Пятым каналом» заявил, что не подделывал подпись.

«Я не думал, что Никита Сергеевич может пойти на такое. На письме главе республики стоит его фамилия. Она есть только у аппарата Никиты Сергеевича. Но месть за такой доклад на съезде сильнее», — подчеркнул Салбиев.