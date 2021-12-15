«Много глупых и необразованных»: Собчак о россиянах

«Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то. Это про лузгание, а не про то, что конкретно люди лузгают», - отметила телеведущая.