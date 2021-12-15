«Много глупых и необразованных»: Собчак о россиянах

Телеведущая Ксения Собчак пожалела, что люди не стремятся к знаниям, а «лузгают тик-ток».
На своей странице в Instagram Ксения заявила, что в России «очень много людей, к сожалению, глупых и необразованных». Она подчеркнула, что это не ее оценка, а «просто факт».
«Так было во все времена. Просто раньше был не тик-ток, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают тик-ток, хотя вроде есть все возможности без всяких привилегий. Послезавтра будут лузгать ещё что-то. Это про лузгание, а не про то, что конкретно люди лузгают», - отметила телеведущая.
По ее словам, «интеллект всегда был прерогативой элиты» - не той, которая носит часы «Ролекс», а «элиты настоящей, интеллектуальной».
Ведущая заметила, что ситуация не меняется с 17 века, когда доступ к образованию был у немногих людей.
«Теперь у нас у всех есть доступ к любой информации, но все равно все сводится к тому, что миллионы просто листают картинки. А люди, которые получают образование, имеют доступ к знаниям, создают контент и зарабатывают на этом, в т.ч. огромные деньги», - констатировала Собчак.
Ранее на Youtube-канале «Осторожно, Собчак» вышел фильм о блогерах, которые «учат жизни» за деньги. Ксения Собчак заявила, что «из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством».