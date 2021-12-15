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40 минут назад

Лепс с женой разделят в суде миллиард рублей

Певец Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова будут делить в суде совместно нажитое имущество на сумму более миллиарда рублей, пишет Super.

Лепс с женой разделят в суде миллиард рублей
Фото: InstagramInstagram

Как выяснило издание, супруге музыканта принадлежит 300-метровая квартира в элитном ЖК River House на Саввинской набережной, цена которой не менее 230 млн рублей.

Григорий Лепс в 2018 году приобрел квартиру в ЖК RedSide в районе улицы 1905 года. Стоимость квартиры не называется, но известно, что 83-метровые апартаменты без отделки в этом доме стоят 70 млн рублей.

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Также Лепсу принадлежит земельный участок в 40 соток на Новорижском шоссе в поселке «Третья охота». На участке построены два дома площадью 1555 и 2421 квадратных метров, а к имению примыкает два гектара леса, которые певец арендовал на 49 лет. По оценке издания, стоимость только этого объекта может доходить до миллиарда рублей.

В 2016 году музыкант купил 4,2 гектара земли в Тверской области на русле Волги.

Ранее газета «Комсомольская правда» сообщала, что у Григория Лепса также имеется недвижимость в Италии. Кроме того, певец является совладельцем бренда оптики и ресторана «Рюмка водки». У него есть свой ювелирный дом, под брендом Лепса производят алкогольную и фермерскую продукцию.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Комсомольская правда,
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