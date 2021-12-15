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5 часов назад

Малахов ответил на вопрос о насилии в его семье

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в Instagram, била ли его жена, пишет "Пятый канал".

Малахов ответил на вопрос о насилии в его семье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своей рубрике было/не было в сторис Малахов ответил на вопрос подписчика, била ли его жена.

"Нет) А почему вы сделали такой вывод?", - ответил Малахов.

В качестве иллюстрации он опубликовал фотографию с женой Натальей Шкулевой. Он добавил, что его супруга использует другие методы наказания. На второй фотографии Малахов стоит в углу, уткнувшись лбом в стену.

В настоящее время эта сторис недоступна.

Малахов и Шкулева поженились в 2011 году. Они воспитывают четырехлетнего сына Александра.

Шоу-бизнес,Наталья Шкулева,Андрей Малахов,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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