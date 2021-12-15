Бузова допустила возвращение в спектакль «Чудесный грузин»

Певица Ольга Бузова заявила о готовности сыграть в восстановленном спектакле «Чудесный грузин». В беседе с «КП» она положительно отнеслась к тому, что покинувший МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не исключил, что отмененный спектакль может быть восстановлен в его новом театре.