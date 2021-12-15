Бузова допустила возвращение в спектакль «Чудесный грузин»

Певица Ольга Бузова заявила о готовности сыграть в восстановленном спектакле «Чудесный грузин». В беседе с «КП» она положительно отнеслась к тому, что покинувший МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не исключил, что отмененный спектакль может быть восстановлен в его новом театре.
«Это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни», — заявила Бузова и добавила, что с удовольствием продолжит играть в постановке.
Напомним, что 27 октября Владимира Кехмана назначили новым гендиректором МХАТ имени Горького. После его прихода постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, вызывавшая возмущение у многих театральных деятелей, была перенесена на неопределенный срок — якобы, из-за плохих продаж билетов, а после и вовсе удалена из репертуара.
За отменой спектакля последовало увольнение художественного руководителя театра Эдуарда Боякова — режиссеру пришлось уйти из театра, несмотря на подписанный пятилетний контракт.