Бывшая жена Жукова может оказаться на улице с шестью детьми

Бывшая супруга певца Ромы Жукова и мать его шестерых детей Елена Жукова может остаться на улице, если не погасит долг по ипотеке.

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Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом».

Экс-супруга музыканта жалуется, что он отказывается выплачивать ипотечный кредит и предлагает ей продать две другие квартиры, чтобы рассчитаться с банком. Однако такой вариант женщину не устраивает.

«Наличие у заемщика несовершеннолетних детей не является препятствием для реализации квартиры по инициативе банка при наличии просрочки по кредиту. Такое возможно даже и в том случае, если ипотечная квартира вовсе является единственным местом, пригодным для проживания семьи должника. При таких обстоятельствах люди рискуют вовсе остаться на улице», — пояснил Жорин.

Он уточнил, что в случае, когда квартира находится в залоге, а кредит перестал выплачиваться, то жилье будет реализовано банком на публичных торгах, вырученные деньги с которых пойдут на погашение долга.