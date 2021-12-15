Бывшая жена Жукова может оказаться на улице с шестью детьми

Бывшая супруга певца Ромы Жукова и мать его шестерых детей Елена Жукова может остаться на улице, если не погасит долг по ипотеке.
Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом».
Экс-супруга музыканта жалуется, что он отказывается выплачивать ипотечный кредит и предлагает ей продать две другие квартиры, чтобы рассчитаться с банком. Однако такой вариант женщину не устраивает.
«Наличие у заемщика несовершеннолетних детей не является препятствием для реализации квартиры по инициативе банка при наличии просрочки по кредиту. Такое возможно даже и в том случае, если ипотечная квартира вовсе является единственным местом, пригодным для проживания семьи должника. При таких обстоятельствах люди рискуют вовсе остаться на улице», — пояснил Жорин.
Он уточнил, что в случае, когда квартира находится в залоге, а кредит перестал выплачиваться, то жилье будет реализовано банком на публичных торгах, вырученные деньги с которых пойдут на погашение долга.
«Можно предположить, что имея возможность погасить кредит, бывшая супруга Ромы Жукова всячески пытается этого избежать. В некоторой степени ее можно понять — зачем платить, когда можно не платить? Но не платить в данном случае нельзя, потому что правовых оснований нет», — подытожил Жорин и посоветовал найти средства для выплаты кредита.