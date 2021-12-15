Билли Айлиш рассказала о травмирующем опыте просмотра порно

«Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила "нет" тем вещам, которые были не очень хорошими. Все потому, что я думала, что так и должно происходить. Я не думала, что это плохо. Я думала, так люди и должны заниматься сексом», — сказала 19-летняя Айлиш, отметив, что проблематика порнографии заключается именно в искаженном восприятии отношений и размытии границ согласия.