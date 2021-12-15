В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
56 минут назад

Билли Айлиш рассказала о травмирующем опыте просмотра порно в 11 лет

Американская певица Билли Айлиш рассказала о том, как порнография повлияла на ее жизнь. Подробностями о себе она поделилась в ходе программы радиоведущего Говарда Стерна на SiriusXM.

Билли Айлиш рассказала о травмирующем опыте просмотра порно
Фото: ReutersReuters

Знаменитость призналась, что начала смотреть порнофильмы с 11 лет. Артистка подчеркнула, что злоупотребляла жестоким и «насильственным» контентом. По ее словам, это травмирующе повлияло не только на ее сексуальную жизнь, но и на сознание в целом.

«Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила "нет" тем вещам, которые были не очень хорошими. Все потому, что я думала, что так и должно происходить. Я не думала, что это плохо. Я думала, так люди и должны заниматься сексом», — сказала 19-летняя Айлиш, отметив, что проблематика порнографии заключается именно в искаженном восприятии отношений и размытии границ согласия.

Ранее Билли Айлиш объявила о начале продаж парфюма собственного бренда Eilish Fragrance снимком в откровенном образе. Поп-звезда снялась в рекламе с распущенными волосами топлес на фоне черной стены.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,Говард Стерн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители