Виктория Боня намекнула на свадьбу

Телеведущая Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом. Снимок с украшением она опубликовала в сторис Instagram.
«Ну что, можете поздравить меня», — намекнула на предстоящую свадьбу телеведущая.
Других подробностей будущего бракосочетания знаменитость не рассказала. Кто является избранником телеведущей также пока неизвестно.
Напомним, что 42-летняя Боня еще ни разу не была замужем. В прошлом ее связывали длительные отношения с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом, от которого она родила дочь Анжелину. Несмотря на это, в 2017 пара рассталась, хоть Смерфит и Боня и сохранили дружеские отношения.
Ранее Боня пожаловалась на лицемерие одного из участников проекта «Звезды в Африке». Она не уточнила, кто именно вывел ее из себя, однако отметила, что особенно не любит это качество у мужчин, намекая на одного из участников проекта.