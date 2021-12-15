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40 минут назад

Виктория Боня намекнула на свадьбу

Телеведущая Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом. Снимок с украшением она опубликовала в сторис Instagram.

Виктория Боня намекнула на свадьбу
Фото: РамблерРамблер

«Ну что, можете поздравить меня», — намекнула на предстоящую свадьбу телеведущая.

Других подробностей будущего бракосочетания знаменитость не рассказала. Кто является избранником телеведущей также пока неизвестно.

Напомним, что 42-летняя Боня еще ни разу не была замужем. В прошлом ее связывали длительные отношения с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом, от которого она родила дочь Анжелину. Несмотря на это, в 2017 пара рассталась, хоть Смерфит и Боня и сохранили дружеские отношения.

Ранее Боня пожаловалась на лицемерие одного из участников проекта «Звезды в Африке». Она не уточнила, кто именно вывел ее из себя, однако отметила, что особенно не любит это качество у мужчин, намекая на одного из участников проекта.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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