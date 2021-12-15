Виктория Боня намекнула на свадьбу

Телеведущая Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом. Снимок с украшением она опубликовала в сторис Instagram.

Фото: Рамблер Рамблер

«Ну что, можете поздравить меня», — намекнула на предстоящую свадьбу телеведущая.

Других подробностей будущего бракосочетания знаменитость не рассказала. Кто является избранником телеведущей также пока неизвестно.

Напомним, что 42-летняя Боня еще ни разу не была замужем. В прошлом ее связывали длительные отношения с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом, от которого она родила дочь Анжелину. Несмотря на это, в 2017 пара рассталась, хоть Смерфит и Боня и сохранили дружеские отношения.