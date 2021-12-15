Актриса театра и кино Елена Проклова снова напомнила о себе. Артистка подтвердила интимную связь с Олегом Табаковым и объяснила, зачем рассказала об этом на всю страну только после смерти режиссера.

Проклова в интервью изданию «Собеседник» решилась на очередное откровение. Она снова вернулась к теме харассмента, на которую она общалась с телеведущей Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Актриса подтвердила, что в 15 лет имела интимную близость именно с Табаковым и заявила, что ничего нельзя исправить даже если бы режиссер был жив.

«Это бы просто испортило его последние дни здесь. И говорила я это совсем не потому, что это Табаков. Я вообще не называла имени. Потому что это не важно для меня. Я поднимала тему в целом», — заявила Проклова.

После скандальных признаний на актрису набросились поклонники семьи Табакова. Слова больно задели и вдову режиссера Марину Зудину. Прокловой жаль, что правда причинила семье Табакова больше боли, чем его поведение в прошлом.

«Думаю, надо уметь признавать жизненные проблемы. Когда такое происходит — это, конечно, проблема для семьи. Более того, скажу, что я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов», — рассказала актриса.