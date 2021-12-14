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51 минуту назад

Хлебникова впервые после госпитализации обратилась к поклонникам

Пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова впервые с момента госпитализации опубликовала на своей странице в Instagram аудиообращение к подписчикам, где поблагодарила за поддержку и рассказала, что старается идти на поправку.

«Как же хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам, конечно, писать сначала голосовыми, и вся официальная информация будет на моей страничке в Instagram», - сказала в обращении Хлебникова.

Подписчики пожелали певице скорейшего выздоровления и удивились, насколько у певицы бодрый голос.

Подруга Хлебниковой рассказала о ее состоянии

«Голос бодрый, это хорошо», - написал один из подписчиков. «Даже у меня не такой бодрый голос», - согласилась другая.

Были также читатели, которые засомневались, что на аудиозаписи голос самой Хлебниковой.

«К сожалению это голос не Марины, но желаем скорейшего выздоровления. Очень хороший человечек», - написала одна из них.

«Сказали, что она еле разговаривает, а это голос такой бодрый, человек после реанимации», - усомнилась другая.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — предположительно, Хлебникова уснула с зажженной сигаретой. Певицу госпитализировали. Она, по разным данным, получила от 20% до 50% ожогов тела. Больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала дышать сама. 9 декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение, ее состояние стабилизировалось. Подруга артистки Нина Бусянина рассказала, что спустя месяц после пожара артистка все еще больна и слаба и с трудом разговаривает.

Шоу-бизнес,Видео,Марина Хлебникова,
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