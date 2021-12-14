«Как же хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо. По возможности буду вам, конечно, писать сначала голосовыми, и вся официальная информация будет на моей страничке в Instagram», - сказала в обращении Хлебникова.