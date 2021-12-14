Долина поругалась с подписчиками из-за Лепса

Певица Лариса Долина резко ответила подписчикам в Instagram, предположившим, что ее коллега Григорий Лепс запил из-за развода.
Долина сообщила, что запланированная премьера совместной с Григорием Лепсом песни отменяется из-за его болезни.
«Гриша, пожалуйста, поправляйся .Потому, что самое главное - это здоровье, а где презентовать нашу с тобой премьеру, мы обязательно придумаем!», - написала Долина.
Отвечая на вопрос подписчицы, что случилось с Лепсом, певица ответила, что пока не знает, но надеется, что ничего серьезного.
Большинство подписчиков певицы также пожелали Лепсу выздоровления. Были и те, кто предположил, что его болезнь вызвана пристрастием к алкоголю.
«Думаю, спивается из-за развода», - написала одна из прокомментировавших.
«Да неужели? А Вы с ним выпивали, что ли? Как-то следите за ходом мысли, Вы ничего о нем не знаете», - резко ответила Долина.
Еще одна подписчица заявила, что певица подставляет Лепса, разглашая информацию о его диагнозе.
«Подставлять? Где Вы прочитали про диагноз? Зачем Вы додумываете? И когда это вдруг стало неприличным волноваться за здоровье кого бы то ни было??? Вы с какой планеты, вообще? Господи, подружитесь со своей головой. Похоже, что с ней не все в порядке», - заявила в ответ Долина.
Пользователи в комментариях также отмечали, что певица отлично выглядит. Некоторым облик певицы, не так давно сменившей имидж, все же не понравился.
«Преклоняюсь перед талантом, но не перед кошмарной внешностью таланта! Старческая худоба никого не красит... Это факт», - написала одна из них.
«За языком-то следите, Ваш чудовищный комментарий пахнет гнилью и злобой! Вы просто омерзительны», - ответила певица.
Она также сообщила, что совместная песня с Лепсом, презентация которой сорвалась из-за болезни певца, уже записана в студии.
«Получилась бомба! Мы обязательно сделаем релиз и снимем клип. Гриша поправится и мы все сделаем», - написала Долина, отвечая на вопрос подписчицы.