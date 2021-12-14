Долина поругалась с подписчиками из-за Лепса

«Подставлять? Где Вы прочитали про диагноз? Зачем Вы додумываете? И когда это вдруг стало неприличным волноваться за здоровье кого бы то ни было??? Вы с какой планеты, вообще? Господи, подружитесь со своей головой. Похоже, что с ней не все в порядке», - заявила в ответ Долина.