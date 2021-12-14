Больной паркинсонизмом Зайцев рассказал о своем состоянии

Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев последнее время заметно сдал. Он сильно болеет, но все равно регулярно выходит в свет. Он делает это с помощью других людей, так как сам плохо передвигается. В последнее время появились слухи, что делают это абсолютно чужие люди против воли самого модельера. Вячеслав Зайцев это опроверг.

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Диагноз «болезнь Паркинсона» модельеру был поставлен еще в 2016 году. Из-за нее у Зайцева начались проблемы с суставами и со здоровьем в целом. Долгие 4 года Вячеслав Михайлович редко куда выходил и практически не показывался на светских мероприятиях. Но в последнее время его стали замечать в обществе, что и вызвало беспокойство поклонников.

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Недавно единственный сын Егор сделал ошеломляющее заявление – его отца, как куклу-марионетку, водят по вечеринкам и зарабатывают на этом деньги чужие люди. Они же не подпускают сына к отцу.

Вячеслав Михайлович решил объясниться перед поклонниками. Он рассказал, что после нескольких курсов реабилитации чувствует себя намного лучше даже готов вернуться к работе.

Рядом с ним сейчас находятся близкие люди, которым он доверяет. Это заявление касается и Николая Головина, который является помощником Зайцева. Благодаря его связям модельер прошел лечение в лучших столичных клиниках и оформил инвалидность, что упростило его жизнь. К слову, ранее мужчины уже работали вместе, но Головина уволили, обвинив в корыстных целях. Сейчас Вячеслав осознал свою ошибку.

Также Зайцев рассказал и о планах на будущее. Так, он хочет восстановить свой Дом Моды в центре Москвы, который сейчас превратился в полуразрушенное здание. Модельер считает, что сейчас на предприятии работают люди, которые не подходят для этого. Он планирует восстановить себя в должности и вплотную заняться любимым делом.