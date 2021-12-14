Сидорова рассказала о последнем дне режиссера Соловьева

По словам актрисы Ольги Сидоровой, создатель фильма «Асса», режиссер и сценарист Сергей Соловьев, тяжело переживал смерть сына, много болел, но ушел внезапно, так как еще утром в последний его день «все было в порядке». Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Режиссер Сергей Соловьев, снявший такие фильмы как «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», скончался 13 декабря в своей квартире в Москве. В течение последних лет Соловьев неоднократно оказывался в больнице. У него диагностировали язву желудка, проблемы с сердцем и диабет. Также режиссеру делали операцию на ноги из-за обнаруженного у него инфильтрата нижних конечностей.

Ольга Сидорова, сыгравшая в «Нежном возрасте», рассказала, что была дружна с режиссером и его сыном Дмитрием.

«Он прошел через всю мою жизнь не только в кино, но и в истории с моей дочерью. Она сначала поступила в один институт, а потом Сергей Александрович взял ее к себе на курс. Я и она тесно связаны с Сергеем Александровичем», - отметила она.

По словам актрисы, Сергей Соловьев никогда не жаловался на здоровье, но его «очень подкосила смерть сына», скончавшегося из-за гриппа в 2018 году.

«После ухода сына он очень сильно сдал. Через какое-то время Сергей Александрович очень сильно заболел, потом пошел на поправку, но ходить так и не смог, из дома практически не выходил. Самое главное, что и особого желания у него и не было», - заметила она.

При этом Ольга Сидорова подчеркнула, что здоровьем режиссера занималась его бывшая жена Татьяна Друбич, с которой у него «сохранились теплые человеческие отношения».

«Насколько мне известно, утром [в день смерти] с ним было все в порядке. А потом – раз, и все случилось. Он был дома с сиделкой», - заявила она.