Бузова объяснила, за что любит сибиряков

Несмотря на суровый климат, сибиряки очень открытые, тёплые и приветливые люди, заявила телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова. Она призналась, что очень любит людей из Сибири за их закалку, мужской стержень и хороший вкус, пишет KP.RU.

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У меня особое отношение к Тюмени и к Сибири в целом. Я очень люблю сибирских людей, у них есть такая закалка, мужской стержень, хороший вкус, прекрасная рыбка! И несмотря на суровый климат, люди очень тёплые, приветливые и открытые, — рассказала Бузова.

Она отметила дружественную атмосферу, царившую во время съёмок новогодней комедии «Ёлки — 8». По словам Бузовой, ей было комфортно сниматься в фильме, в котором она играет саму себя, несмотря на то, что приходилось стоять летом в шубе под искусственным снегом.

Мы актёры, мы исполняем актёрские задачи. Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе, — резюмировала Бузова.