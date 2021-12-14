Адвокат назвал наследников Сергея Соловьева

«Наследниками становятся по закону не только наследники первой очереди, но и иждивенцы. Это несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди», — добавил адвокат.

Отмечается, что если постановщик не оставил завещания, куда он мог бы кого-то вписать, то все наследство, как и авторские права на его произведения, должны достаться его единственной дочери — Анне Друбич. Известно, что сын Соловьева Дмитрий от второго брака режиссера с актрисой Натальей Кушнеровой, скончался в 2018 году.