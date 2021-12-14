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1 час назад

Баста рассказал, сколько зарабатывает, и признался, что бедно живет

Баста является одним из самых успешных артистов сегодня. Он не только является руководителем лейбла, который представляют многие популярные артисты, но еще и владеет несколькими бизнесами и самостоятельно собирает полные стадионы поклонников на своих концертах.

Баста рассказал, сколько зарабатывает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на то, что у него, казалось бы, должно быть все хорошо с финансами, на самом деле Вася не может похвастаться роскошной жизнью.

«Думаю, и Киркоров, и Тимати богаче меня. Я же слежу за Instagram, вижу как живут коллеги и могу сравнивать. У меня нет частного дома, только квартира. На частный самолет тоже не заработал. Наверное, мою жену очень беспокоит вопрос, куда же уходят все наши деньги», – заявил Баста.

Стоит отметить, что артист занимается развитием футбольного клуба «СКА» и вкладывает туда огромные деньги. Кроме того, в пандемию он не оставил сотрудников своего лейбла без дохода и платил им из собственного кармана, потому что понимал, что у большинства семьи и ипотеки. Возможно, из-за этого он пока и не накопил на частный самолет. Хотя, с другой стороны, Баста признается, что ему это и не надо.

Шоу-бизнес,Тимати,СКА,
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