Баста рассказал, сколько зарабатывает

Баста является одним из самых успешных артистов сегодня. Он не только является руководителем лейбла, который представляют многие популярные артисты, но еще и владеет несколькими бизнесами и самостоятельно собирает полные стадионы поклонников на своих концертах.

Несмотря на то, что у него, казалось бы, должно быть все хорошо с финансами, на самом деле Вася не может похвастаться роскошной жизнью.

«Думаю, и Киркоров, и Тимати богаче меня. Я же слежу за Instagram, вижу как живут коллеги и могу сравнивать. У меня нет частного дома, только квартира. На частный самолет тоже не заработал. Наверное, мою жену очень беспокоит вопрос, куда же уходят все наши деньги», – заявил Баста.

Стоит отметить, что артист занимается развитием футбольного клуба «СКА» и вкладывает туда огромные деньги. Кроме того, в пандемию он не оставил сотрудников своего лейбла без дохода и платил им из собственного кармана, потому что понимал, что у большинства семьи и ипотеки. Возможно, из-за этого он пока и не накопил на частный самолет. Хотя, с другой стороны, Баста признается, что ему это и не надо.