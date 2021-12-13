Басков раскрыл секрет: какое желание он загадает на Новый год

Певец Николай Басков пообещал журналистам в новогоднюю ночь загадать желание, связанное с его женитьбой. Видео общения с представителями прессы опубликовал Телеграм-канал «НеМалахов».
Журналисты спросили у Баскова, когда он женится.
«Ну не сейчас же прямо!», - заявил удивленный Басков.
В ответ на следующий вопрос о том, что нужно делать, чтобы новогоднее желание сбывалось, он рассказал, что традиционно пишет записку с желанием, сжигает ее, бросает в бокал с шампанским и выпивает. По словам певца, желания сбываются почти всегда.
«Ну, вот в этом году загадаю жениться», - сказал Басков в ответ на вопрос, какое желание он загадает в этом году.