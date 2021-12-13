Басков раскрыл секрет: какое желание он загадает на Новый год

В ответ на следующий вопрос о том, что нужно делать, чтобы новогоднее желание сбывалось, он рассказал, что традиционно пишет записку с желанием, сжигает ее, бросает в бокал с шампанским и выпивает. По словам певца, желания сбываются почти всегда.