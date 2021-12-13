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19 минут назад

«Я — феномен»: Волочкова угодила в новый скандал

Балерина Анастасия Волочкова на шоу «Бар в большом городе» поскандалила с комиком Владимиром Бухаровым и ругалась на Большой театр, пишет «СтарХит».

Волочкова угодила в новый скандал
Фото: InstagramInstagram

После скандальных съемок организаторы шоу решили не выкладывать выпуск в открытый доступ, оставив его в закрытой части YouTube-канала по платной подписке.

Видео дня

Балерина была явно в состоянии алкогольного опьянения. Сначала она не давала другим гостям - юмористке Елене Новиковой и комику Владимиру Бухарову – говорить, предпочитая рассказывать сама. Она сообщила, как встречалась с актером Джимом Керри, как получала подарки от миллионеров, вспомнила недавний скандал с елочкой.

«Я сидела, никого не трогала. А заканчивалось лето, и я подумала: «Господи, когда же еще под елочку схожу». Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире, то это уже показатель. Я — феномен», —заявила Волочкова.

Другие гости все-таки получили возможность рассказать свои истории. Комик Владимир Бухаров рассказал, как однажды к нему приставала неадекватная пьяная балерина. Она не отпускала его домой, и комику пришлось отбиваться от ее настойчивых ласк. Эта история возмутила Волочкову.

«Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку», — заявила балерина.

Волочкова спустя некоторое время согласилась продолжить съемки и снова села рядом с Бухаровым. Контакт был налажен. Но балерина вспомнила о старых обидах на Большой театр.

«Эти уроды из Большого театра хотели выгнать меня. Хотели, чтобы я ушла на помойку, а выперли в королевский Альберт-холл в Лондоне. Меня взяли туда танцевать. Их директор сразу предложил мне контракт на 18 спектаклей. А Большой театр продолжают разваливать». – рассказала Волочкова.

По ее словам, билеты в Большой театр стоят по 60 тысяч рублей, и поход туда всей семьей стоит дороже, чем поездка на Мальдивы.

«Раньше в Большом театре была такая публика! Там были люди, которые действительно обожают балет. А теперь ходят одни толстосумы со своими силиконовыми женщинами», — посетовала балерина.

Шоу-бизнес,Владимир Бухаров,Елена Новикова,Джим Керри,Анастасия Волочкова,StarHit,
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