Волочкова угодила в новый скандал

«Я сидела, никого не трогала. А заканчивалось лето, и я подумала: «Господи, когда же еще под елочку схожу». Ну, я пошла и пописала, а на следующий день в Интернете везде видео появилось, как Волочкова трусики снимает. Я сначала очень расстроилась, не поняла, кто меня подставил. А потом я подумала, что если моя попа интересует людей больше, чем все события, которые происходят в мире, то это уже показатель. Я — феномен», —заявила Волочкова.