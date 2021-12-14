Суд разрешил Максаковой называть экс-мужа «вором в законе»

Суд отказал вору в законе Владимиру Тюрину (Тюрик) в компенсации морального вреда от его бывшей супруги Марии Максаковой за оскорбление. Такое решение принял суд 10 декабря. Тюрину не понравилось, что экс-супруга называет его вором в законе.

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«Суд не удовлетворил исковые требования Владимира Тюрина в самой животрепещущей их части. Владимир Тюрин желал, чтобы словосочетание, которое красуется напротив его фамилии, к примеру, в Википедии, а именно „вор в законе“, было признано судом порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. В этой части, увы, было отказано», — цитирует Максакову StarHit.

Издание уточняет, что вместо запрошенных 5 миллионов рублей Максаковой назначили выплатить лишь 120 тысяч рублей за клевету.

Иск в суд Тюрин подал в конце августа текущего года, после публикации на канале «Советник Сплетник» видеоинтервью Максаковой. Экс-супруга назвала Тюрина «вором в законе» и заявила, что он пытался незаконно завладеть офисом ее отца и ее квартирой руками ее детей.