В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
52 минуты назад

Айза с сыном высмеяли свадьбу Гуфа

Бывшая жена Гуфа Айза Долматова опубликовала видео в социальных сетях, в котором посмеялась над желанием рэпера жениться. На видео сын Долматова признался, что не верит во выступление отца в новый брак, сообщает StarHit.

Айза с сыном высмеяли свадьбу Гуфа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в конце октября Гуф неожиданно для многих сделал предложение своей девушке Юлии. Избранница рэпера ответила согласием, и теперь она периодически рассказывает о подготовке к торжеству и волнении в связи со сменой семейного статуса.

Однако не все верят в то, что дело дойдет до церемонии. Оказалось, что даже сын Гуфа сомневается в стремлении отца жениться. В социальных сетях его мама Айза выложила видео, в котором Сэм высмеивает родителя.

«Лежим мы с Сэмом и разговариваем. Спрашиваю, пойдет ли он на свадьбу отца, а он отвечает, что даже не знает. Ты что, не знал, что у тебя папа женится?» — обратилась Айза к ребенку.

На этот вопрос сын ответил, что о грядущем празднике папы знал, но считает, что рэпер не женится, «потому что он — папа».

По словам Айзы, сын знает про все нюансы взаимоотношений взрослых и может легко сыронизировать на эту тему.

«Сэм о свадьбе слышал, но приглашен не был. Я обожаю Сэма, его чувство юмора и интеллект», — уточнила экс-супруга рэпера.

Тем не менее поклонники к такому поведению мальчика отнеслись неоднозначно. Многие из них сделали вывод, что Айза специально настраивает ребенка против отца, что негативно влияет на их отношения. Сейчас рэпер мало общается с сыном.

Ранее Айза рассказывала, что готова наладить контакт с Гуфом, но только в том случае, если он будет серьезно относиться к родительским обязанностям. Однако пока никаких изменений в поведении музыканта не произошло.

Шоу-бизнес,Айза Долматова,Гуф,StarHit,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители