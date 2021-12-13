Айза с сыном высмеяли свадьбу Гуфа

Бывшая жена Гуфа Айза Долматова опубликовала видео в социальных сетях, в котором посмеялась над желанием рэпера жениться. На видео сын Долматова признался, что не верит во выступление отца в новый брак, сообщает StarHit.

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Напомним, в конце октября Гуф неожиданно для многих сделал предложение своей девушке Юлии. Избранница рэпера ответила согласием, и теперь она периодически рассказывает о подготовке к торжеству и волнении в связи со сменой семейного статуса.

Однако не все верят в то, что дело дойдет до церемонии. Оказалось, что даже сын Гуфа сомневается в стремлении отца жениться. В социальных сетях его мама Айза выложила видео, в котором Сэм высмеивает родителя.

«Лежим мы с Сэмом и разговариваем. Спрашиваю, пойдет ли он на свадьбу отца, а он отвечает, что даже не знает. Ты что, не знал, что у тебя папа женится?» — обратилась Айза к ребенку.

На этот вопрос сын ответил, что о грядущем празднике папы знал, но считает, что рэпер не женится, «потому что он — папа».

По словам Айзы, сын знает про все нюансы взаимоотношений взрослых и может легко сыронизировать на эту тему.

«Сэм о свадьбе слышал, но приглашен не был. Я обожаю Сэма, его чувство юмора и интеллект», — уточнила экс-супруга рэпера.

Тем не менее поклонники к такому поведению мальчика отнеслись неоднозначно. Многие из них сделали вывод, что Айза специально настраивает ребенка против отца, что негативно влияет на их отношения. Сейчас рэпер мало общается с сыном.