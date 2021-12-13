Какое имущество оставит Лепс жене после развода?

Певец Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова при разводе могут поделить квартиру площадью более 300 кв. м в Москве и особняк на Новой Риге. Также у исполнителя есть имущество в Италии, пишет «Комсомольская правда».

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Ранее сообщалось, что жена Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет брака. У пары трое детей, двое из них – несовершеннолетние. Расторжение брака назначено на 20 декабря на мировом участке №364 Хамовнического суда.

Решение о разводе певца Григория Лепса и его супруги было обоюдным, к нему привел кризис в отношениях, сообщила адвокат Анны Шаплыковой Оксана Якимова. При этом Лепс и его жена намерены общаться и после расторжения брака, а также совместно заниматься воспитанием детей.

Из совместно нажитого имущества у супругов есть квартира в Москве площадью более 300 кв м и особняк на Новой Риге, рядом с которым построен продюсерский центр Григория Лепса.

«Говорят, что есть недвижимость и в Италии, которую он приобрел после продажи дома в Таиланде», - отмечает «Комсомольская правда».

Издание также напомнило, что певец – совладелец бренда оптики, ресторана «Рюмка водки», также у него есть свой ювелирный дом, под брендом Лепса производят алкогольную и фермерскую продукцию.