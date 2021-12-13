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1 час назад

Айза с сыном высмеяли свадьбу Гуфа

Блогер Айза Анохина пошутила в stories над новой свадьбой своего бывшего мужа рэпера Гуфа (Алексей Долматов). Она побеседовала с сыном от музыканта Сэмом и выяснила, что тот даже не знает о предстоящем торжестве отца.

Айза с сыном высмеяли свадьбу Гуфа
Фото: InstagramInstagram

«И тут я хочу хайпануть и поржать. Особенно, когда знаешь больше, чем все», - написала Айза.

На видео Анохина спросила у сына, не собирается ли он свадьбу к отцу, на что тот ответил, что Гуф не женится, «потому что он — папа». Блогер уточнила, что Сэм слышал о предстоящей свадьбе, но не был на нее приглашен.

«Я обожаю Сэма, его чувство юмора и интеллект. И его адекватное отношение ко мне и к своему папочке», — резюмировала Анохина.

Айза и Гуф поженились в 2008 году, их роман чередовался ссорами и примирениями, но через шесть лет супруги все-таки развелись. Со вторым мужем, бизнесменом Дмитрием Анохиным Айза сыграла свадьбу в 2015 году, но через пять лет брак распался.

Ранее Айза предложила оплатить Гуфу свадьбу.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,Дмитрий Анохин,
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