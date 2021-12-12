Борисова обвинила Хангу в колдовстве

«Мы перестали разговаривать в гримерках. Полностью она меня не замечала, но она включила игнор. Три последних месяца, когда она уже вела, я считаю, себя вообще непотребно. Она перестала разговаривать не только со мной, она перестала разговаривать с шеф-редактором программы и выпускающим режиссером. Это вообще был, извините, нонсенс», - отметила Дана.