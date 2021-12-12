Борисова обвинила Хангу в колдовстве

Дана Борисова считает, что ее бывшая коллега Елена Ханга, с которой они вели передачу «принцип домино», практиковала черную магию. И вообще впечатления от работы с Еленой у Даны остались самые тяжелые, якобы у нее «очень злая аура». Об этом экс-ведущая «Армейского магазина» рассказала в эфире передачи «Новые русские сенсации» на канале НТВ.
«Какие-то аромасвечи именно, запахи присутствовали. И что она там ходила, вот этими запахами гримерки обрабатывала. Мне теперь кажется, я же не смогла это взять просто с головы, что-то меня все-таки натолкнуло подозревать ее в колдовстве, в этих куклах вуду», - сообщила Борисова.
Как пишет Экспресс-Газета, теледивы не сработались с самого начала, по мнению Даны, виновата была в этом Ханга. Она сразу повела себя так, что Дана оказалась на вторых ролях. Борисова, правда, вне студии молчать не стала и охотно делилась своим мнение о происходящем в кулуарах ТВ. Тогда Елена объявила ей бойкот.
«Мы перестали разговаривать в гримерках. Полностью она меня не замечала, но она включила игнор. Три последних месяца, когда она уже вела, я считаю, себя вообще непотребно. Она перестала разговаривать не только со мной, она перестала разговаривать с шеф-редактором программы и выпускающим режиссером. Это вообще был, извините, нонсенс», - отметила Дана.
Телеведущая Дана Борисова в эфире шоу «Звезды сошлись». предположила, что певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая при пожаре в собственной квартире, могла употреблять снотворное и антидепрессанты.