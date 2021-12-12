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58 минут назад

Мать Аршавина проиграла суд против бывшей невестки

Татьяна Аршавина, мать футболиста Андрея Аршавина, не смогла отсудить у своей бывшей невестки и матери своей внучки Алисы Казьминой деньги за проживание в квартире на Горной улице Санкт-Петербурга. Сумма иска была не маленькой – почти два миллиона рублей.

Мать Аршавина проиграла суд против экс-невестки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После развода Алиса с детьми, в том числе с дочерью Есенией, отцом которой является Андрей Аршавин, жила в этой квартире. Как оказалось, жилплощадь была оформлена на бывшую свекровь и та выставила иск на 1 миллион 920 тысяч рублей аренды и плюс проценты – 36 тысяч 150 рублей, - информирует teleprogramma.pro.

Приморский суд города Санкт-Петербурга встал на сторону бывшей жены футболиста.

В начале года экс-супруге Аршавина повезло меньше. Суд выселил ее и детей из особняка Андрея, который тоже оказался в собственности у матери футболиста.

Аршавин отсудил дом у тяжело больной экс-супруги

Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление, но дал Алисе отсрочку на время ее лечения.

Казьмина решила ее не использовать и съехать сразу. Бывшая жена футболиста сняла жилье. Алиса, пережившая кому, сепсис, порядка шести операций и полное разрушения лица, призналась подписчикам, что не думала о том, что ее сломает прощание с домом.
Шоу-бизнес,Татьяна Аршавина,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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