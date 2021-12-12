Мать Аршавина проиграла суд против экс-невестки

Татьяна Аршавина, мать футболиста Андрея Аршавина, не смогла отсудить у своей бывшей невестки и матери своей внучки Алисы Казьминой деньги за проживание в квартире на Горной улице Санкт-Петербурга. Сумма иска была не маленькой – почти два миллиона рублей.

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После развода Алиса с детьми, в том числе с дочерью Есенией, отцом которой является Андрей Аршавин, жила в этой квартире. Как оказалось, жилплощадь была оформлена на бывшую свекровь и та выставила иск на 1 миллион 920 тысяч рублей аренды и плюс проценты – 36 тысяч 150 рублей, - информирует teleprogramma.pro.

Приморский суд города Санкт-Петербурга встал на сторону бывшей жены футболиста.

В начале года экс-супруге Аршавина повезло меньше. Суд выселил ее и детей из особняка Андрея, который тоже оказался в собственности у матери футболиста.

Казьмина почти три года отказывалась съезжать из дома свекрови. В итоге мать футболиста Татьяна Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил заявление, но дал Алисе отсрочку на время ее лечения.