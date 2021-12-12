«Да простит его Бог»: Проклова об оскорблении Рудинштейна

«Да простит его Бог. Вы знаете, я не очень слежу за тем, что происходит в соцсетях, так как понимаю, что это за уровень подачи информации. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить», — резюмировала актриса.