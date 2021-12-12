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10 минут назад

«Да простит его Бог»: Проклова прокомментировала слова Рудинштейна

Российская актриса театра и кино Елена Проклова не стала обижаться на скандальные заявления Марка Рудинштейна. Незадолго до смерти продюсер общался с журналистами и, в том числе, сообщил им о якобы имевших место быть похождениях юной Прокловой. Как утверждал Марк Григорьевич, 15-летней Елене «было все равно, с кем».

«Да простит его Бог»: Проклова об оскорблении Рудинштейна
Фото: InstagramInstagram

Журналисты СтарХита спросили у Елены Игоревны, что она думает по поводу очередного скандала. 68-летняя Проклова ответила, что за свою жизнь не раз бывала героиней слухов и сплетен, и уже давно не обращает на это внимания.

«Да простит его Бог. Вы знаете, я не очень слежу за тем, что происходит в соцсетях, так как понимаю, что это за уровень подачи информации. Честно говоря, мне уже все равно. За свою жизнь столько всего выслушала, что ничего нового уже не могу сказать. Поэтому не собираюсь даже за всем этим следить», — резюмировала актриса.

Звезда отметила, что после ее рассказа о домогательствах со стороны Олега Табакова недоброжелатели пробовали атаковать ее с новой силой. Но это ничего не изменило.

«Я так же играю в спектаклях. Зритель встречает меня с любовью, благодарностью, аплодисментами. Не могу сказать, что моя личная жизнь сильно влияет на профессиональную деятельность. Тем более я все рассказала не для того, чтобы поговорить о себе».

Весной Елена Проклова в эфире программы «Секрет на миллион» рассказала, как в 15 лет ее домогался известный актер, которого уже нет в живых.

«Табаков покалечил мою жизнь»: Елена Проклова прервала молчание и высказалась по поводу скандала с домогательствами режиссера

Артистка не назвала его имени, но в соцсетях решили, что речь идет об Олеге Табакове.

Шоу-бизнес,Марк Рудинштейн,Елена Проклова,Олег Табаков,StarHit,
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