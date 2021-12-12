«Вам не идет лысый череп!» Поклонники осудили прическу Садальского

Российский актер театра и кино Станислав Садальский неожиданно сменил образ. Для участия в новом спектакле «Гвоздь сезона», в котором Садальский выходит на одну сцену с Татьяной Кравченко (пара играет роль бывших супругов) он побрился налысо.

Фото: Instagram Instagram

Свои фотографии, на которых он абсолютно лыс, 70-летний актер выложил в инстаграм. Столь кардинальное преображение поклонникам Садальского не понравилось.

Станислава сравнили с продюсером Иосифом Пригожиным и писателем Захаром Прилепиным, со Шреком и с бизнесменом из 90-х.

«На нового русского похож из 90х... Пиджак малиновый нужен», «Подумала, что Пригожин», «Прилепин, подумал», «В принципе Стасу уже можно претендовать на роль Шрека».

Комментаторы массово требуют вернуть все, как было раньше.

«Еле узнала! Где Ваши кудри?», «Отрастите волосы обратно!», «Стас, вам не идет этот лысый череп!», «Носите парик, Стас!»