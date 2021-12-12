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24 минуты назад

«Вам не идет лысый череп!» Поклонники осудили прическу Садальского

Российский актер театра и кино Станислав Садальский неожиданно сменил образ. Для участия в новом спектакле «Гвоздь сезона», в котором Садальский выходит на одну сцену с Татьяной Кравченко (пара играет роль бывших супругов) он побрился налысо.

«Вам не идет лысый череп!» Поклонники осудили прическу Садальского
Фото: InstagramInstagram

Свои фотографии, на которых он абсолютно лыс, 70-летний актер выложил в инстаграм. Столь кардинальное преображение поклонникам Садальского не понравилось.

Станислава сравнили с продюсером Иосифом Пригожиным и писателем Захаром Прилепиным, со Шреком и с бизнесменом из 90-х.

«На нового русского похож из 90х... Пиджак малиновый нужен», «Подумала, что Пригожин», «Прилепин, подумал», «В принципе Стасу уже можно претендовать на роль Шрека».

Комментаторы массово требуют вернуть все, как было раньше.

«Еле узнала! Где Ваши кудри?», «Отрастите волосы обратно!», «Стас, вам не идет этот лысый череп!», «Носите парик, Стас!»

Премьера спектакля «Гвоздь сезона» состоится в столичном театре «Антреприза» уже в январе 2022 года.

Звезду телесериала «Сваты» Татьяну Кравченко и актера Станислава Садальского могут связывать романтические отношения, пишет «Утро.ру». Кравченко призналась, что Садальский занялся ее внешним видом, заставив сделать новую прическу и покрасить волосы. Поклонники таланта актрисы отметили, что ей очень идет новый образ. Они считают, что артистка помолодела и похорошела.
Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,Иосиф Пригожин,Станислав Садальский,Ytro.ru,
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