Сын Зайцева заявил, что на Дом моды готовится рейдерский захват

«Папа — человек, к сожалению, довольно алчный. Его Головин разводит все время: Слав, у тебя ж 50% акций, ты не получил ни копейки. Папе сделали просто, чтобы было 500 000 рублей в месяц. Ему дом доплачивает, как сказать, доплата к зарплате. За имя, за все», - объяснил Егор.