Сын Зайцева заявил, что на Дом моды готовится рейдерский захват

Егор Зайцев, сын знаменитого кутюрье, заявил, что у его отца пытаются мошенническим путем отобрать 50% акций знаменитого Дома моды, пользуясь некоторым сребролюбием 83-летнего модельера. Егор утверждает, что во главе этой аферы стоит бывший директор учреждения Николай Головин. Об этом Зайцев-младший рассказал в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
«Папа — человек, к сожалению, довольно алчный. Его Головин разводит все время: Слав, у тебя ж 50% акций, ты не получил ни копейки. Папе сделали просто, чтобы было 500 000 рублей в месяц. Ему дом доплачивает, как сказать, доплата к зарплате. За имя, за все», - объяснил Егор.
Сам Головин называет его слова ложью. По словам Николая, Слава Зайцев получает «смешную зарплату» в районе 40-50 тысяч рублей в месяц, и других источников к существованию не имеет. Для того, чтобы хоть что-то подработать, неизлечимо больному пожилому Зайцеву приходится участвовать в различных мероприятиях. Организовывать эти мероприятия Зайцеву помогают его друзья, братья Хусаиновы, - информирует Экспресс Газета.
Егор же называет Хусаиновых пособниками Головина и теневыми дельцами.
«Хусаиновы — это люди Головина. Они забрали себе его имя, подписали там левыми подписями. У них свой огромный бизнес, плюс они торгуют девочками, плюс еще там, не хочу просто сейчас в криминал лезть, чтобы лишний раз по милициям не шляться. Будет рейдерский захват, опять-таки от его имени», - уверен сын модельера.
Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.