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44 минуты назад

«Закрыли кафе, все. Нет людей, нет денег»: как живут братья Ротару

Братья Софии Ротару, Анатолий и Евгений, когда-то тоже имели отношение к шоу-бизнесу – оны были музыкантами и работали в кишиневском ВИА «Оризонт». Но это в прошлом. Сейчас мужчины немолоды и пытаются выживать за счет небольшого бизнеса, организовать который помогла им сестра, - пишут 7days.ru.

«Закрыли кафе, все. Нет людей, нет денег»: как живут братья Ротару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире телепрограммы «Ты не поверишь» на НТВ Анатолий рассказал, что когда-то София помогла ему с покупкой пивзавода. К сожалению, сейчас из-за финансовой ситуации предприятие не функционирует. Мужчина живет в украинском селе Маршинцы и занимается сельским хозяйством.

«Я на комбайне, на тракторе. У меня есть еще ребята, которые помогают, сегодня нет директоров, нет никого, вертись, если хочешь что-то заработать. У нас 300 гектаров земли, выращиваем кукурузу, пшеницу».

София Михайловна редко навещает братьев, но они признают: только благодаря ее помощи они смогли встать на ноги.

«Здоровья ей!» — не раз повторил Анатолий.

У Евгения - универсальный магазин, который он назвал в честь сестры. Кроме того, у братьев Ротарь есть собственный цех по производству упаковки из полиэтилена.

Ранее они держали кафе, но из-за резкого падения доходов населения вынуждены были закрыть заведение.

«Закрыли кафе, закрыли все. Нет людей, нет денег».

Известно, что несколько месяцев назад София Михайловна лечилась в неврологическом отделении одной из московских клиник. Позднее поклонники были очень обеспокоены ее здоровьем, увидев на видеозаписи ее выступления, распространившейся в интернете, что певица едва удерживает микрофон в руках.

По этому неприятному симптому - тремору – зрители заподозрили, что у Ротару развивается болезнь Паркинсона. Однако ее концертный директор Сергей Лавров утверждает, что София Михайловна просто так реагирует на переживания из-за концерта.

Шоу-бизнес,София Ротару,Сергей Лавров,журнал "7 Дней",НТВ,
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