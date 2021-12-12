Актриса Мария Голубкина заявила, что хотела родить от Николая Фоменко 15 детей

48-летняя актриса Мария Голубкина откровенно поделилась воспоминаниями из прошлого в интервью YouTube-каналу «153ГОРЫ» и сообщила о том, что была не против иметь много детей от бывшего супруга Николая Фоменко. Однако у артиста были другие планы.

Артисты поженились в 1995 году. В браке у Голубкиной с Фоменко родилось двое детей – сын Иван и дочь Анастасия. Супруги решили расстаться в 2008 году и причину расставания знаменитости до сих пор стараются не комментировать.