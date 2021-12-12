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39 минут назад

Актриса Мария Голубкина заявила, что хотела родить от Николая Фоменко 15 детей

Актриса Мария Голубкина заявила, что хотела родить от Николая Фоменко 15 детей
Фото: runews24.rurunews24.ru

48-летняя актриса Мария Голубкина откровенно поделилась воспоминаниями из прошлого в интервью YouTube-каналу «153ГОРЫ» и сообщила о том, что была не против иметь много детей от бывшего супруга Николая Фоменко. Однако у артиста были другие планы.

Артисты поженились в 1995 году. В браке у Голубкиной с Фоменко родилось двое детей – сын Иван и дочь Анастасия. Супруги решили расстаться в 2008 году и причину расставания знаменитости до сих пор стараются не комментировать.

По словам Марии Голубкиной в семьях обоих артистов были верующие люди, а Николай Фоменко считал, что является потомком Николая Чудотворца. Артистка пошутили, что на Страшном суде ее бывшему мужу обеспечен «билет в ложу дирекции».

 

Шоу-бизнес,Мария Голубкина,Николай Фоменко,
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