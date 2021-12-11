Руслана жестко отчитала власти Украины

Певица Руслана Лыжичко заявила, что слабость Украины как государства в ее слабой власти. Об этом она заявила в эфире на телеканале "Украина 24".

"Гражданское общество точно настроено держать единство, и именно политики должны у гражданского общества учиться единству. Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху", - сказала она.

По мнению певицы, украинские власти не желают знать правду, "они не слышат, они закрыты" и "пишут сценарий, когда нужно писать стратегию".

По ее словам, в стране нет независимых ветвей власти, так как "все руководствуется администрацией президента". Даже в артистической сфере идет "полноценная война", указала Руслана, так как власть занимает "абсолютно деструктивную позицию" и без украинской музыки и слова невозможно само существование Украины.