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22 минуты назад

Певица Руслана обвинила украинские власти в слабости

Певица Руслана Лыжичко заявила, что слабость Украины как государства в ее слабой власти. Об этом она заявила в эфире на телеканале "Украина 24".

Руслана жестко отчитала власти Украины
Фото: https://www.instagram.com/ruslana.lyzhychko/https://www.instagram.com/ruslana.lyzhychko/

"Гражданское общество точно настроено держать единство, и именно политики должны у гражданского общества учиться единству. Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху", - сказала она.

По мнению певицы, украинские власти не желают знать правду, "они не слышат, они закрыты" и "пишут сценарий, когда нужно писать стратегию".

По ее словам, в стране нет независимых ветвей власти, так как "все руководствуется администрацией президента". Даже в артистической сфере идет "полноценная война", указала Руслана, так как власть занимает "абсолютно деструктивную позицию" и без украинской музыки и слова невозможно само существование Украины.

Ранее в Раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "жалок в своих попытках играть роль государя".

Шоу-бизнес,Руслана Лыжичко,Владимир Зеленский,Администрация Президента РФ,
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