Руслана жестко отчитала власти Украины

Певица Руслана Лыжичко заявила, что слабость Украины как государства в ее слабой власти. Об этом она заявила в эфире на телеканале "Украина 24".
"Гражданское общество точно настроено держать единство, и именно политики должны у гражданского общества учиться единству. Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху", - сказала она.
По мнению певицы, украинские власти не желают знать правду, "они не слышат, они закрыты" и "пишут сценарий, когда нужно писать стратегию".
По ее словам, в стране нет независимых ветвей власти, так как "все руководствуется администрацией президента". Даже в артистической сфере идет "полноценная война", указала Руслана, так как власть занимает "абсолютно деструктивную позицию" и без украинской музыки и слова невозможно само существование Украины.
Ранее в Раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "жалок в своих попытках играть роль государя".