Варламов предложил брендировать вакцины под знаменитостей

Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины от имени известных людей. Таким образом можно популяризовать вакцинацию от коронавируса в России, считает блогер.
«Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу Варламов.
Видео опубликовано в telegram-канале «Небожена».
Также блогер предложил выпускать вакцины от имени Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе вакцинация станет намного популярнее среди населения, считает Варламов.