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27 минут назад

Варламов предложил брендировать COVID-вакцины под знаменитостей. «Пусть фанаты колятся»

Блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины от имени известных людей. Таким образом можно популяризовать вакцинацию от коронавируса в России, считает блогер.

Варламов предложил брендировать вакцины под знаменитостей
Фото: URA.RUURA.RU

«Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу Варламов.

Видео опубликовано в telegram-канале «Небожена».

Также блогер предложил выпускать вакцины от имени Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе вакцинация станет намного популярнее среди населения, считает Варламов.

Ранее подросткам в РФ пообещали 15 тысяч рублей за вакцинацию от COVID. Источник близкий к Минздраву сообщил, что выплату смогут получить молодые люди, согласившиеся принять участие в испытании новой российской вакцины от коронавирусной инфекции для молодежи «Спутник М».
Шоу-бизнес,Общество,Герман Стерлигов,Илья Варламов,Виктория Боня,Минздрав РФ,
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