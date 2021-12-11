В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
20 минут назад

Наталья Орейро расчувствовалась, поев в России "Оливье"

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, прилетевшая в Россию для съемок на одном из телеканалов, рассказала, что с нетерпением ждала новой встречи с Россией, передает kp.ru.

Наталья Орейро поела в России "Оливье" и сделала признание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Когда самолет садился, меня переполняли эмоции оттого, что я снова вступлю на русскую землю. Это очень сложно передать, но в этот раз я все чувствовала по-другому, хотя уже много раз приезжала. А я так давно не приезжала!" - сказала она.

Во время съемок артистке предстояло попробовать традиционный для новогоднего стола в России салат "Оливье", и ей он понравился.

Орейро отметила, что пандемия коронавируса всех разделила, запланированные концерты пришлось перенести и она скучала по России.

"Я — ваша Наташа", - растрогалась артистка.

Больше всего ее впечатлило, как украшена столица.

Она сказала, что рассказывает на родине о том, что в России нет Санта-Клауса, но есть Дед Мороз и Снегурочка, их образы она считает более человечными.

Ранее Наталия Орейро получила российский паспорт. Гражданство актрисе и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил президент России Владимир Путин. Орейро отметила, что ее с Россией связывает более двадцати лет любви, которая теперь "станет еще крепче".

Шоу-бизнес,Наталья Орейро,Наталия Орейро,Владимир Путин,Комсомольская правда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители