Наталья Орейро поела в России "Оливье" и сделала признание

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, прилетевшая в Россию для съемок на одном из телеканалов, рассказала, что с нетерпением ждала новой встречи с Россией, передает kp.ru.
"Когда самолет садился, меня переполняли эмоции оттого, что я снова вступлю на русскую землю. Это очень сложно передать, но в этот раз я все чувствовала по-другому, хотя уже много раз приезжала. А я так давно не приезжала!" - сказала она.
Во время съемок артистке предстояло попробовать традиционный для новогоднего стола в России салат "Оливье", и ей он понравился.
Орейро отметила, что пандемия коронавируса всех разделила, запланированные концерты пришлось перенести и она скучала по России.
"Я — ваша Наташа", - растрогалась артистка.
Больше всего ее впечатлило, как украшена столица.
Она сказала, что рассказывает на родине о том, что в России нет Санта-Клауса, но есть Дед Мороз и Снегурочка, их образы она считает более человечными.
Ранее Наталия Орейро получила российский паспорт. Гражданство актрисе и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпа 25 октября присвоил президент России Владимир Путин. Орейро отметила, что ее с Россией связывает более двадцати лет любви, которая теперь "станет еще крепче".