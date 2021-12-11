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46 минут назад

«Он уже не тот»: экс-жена прогнозирует завершение карьеры Мамаева

Бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева считает, что карьера футболиста завершена. Ранее СМИ писали, что в конце года «Ростов» не будет продлевать контракт с Павлом. Сейчас Мамаев находится в поисках нового клуба.

Экс-жена Мамаева предрекла футболисту завершение карьеры
Фото: InstagramInstagram

Корреспондент издания «РБ Спорт» поинтересовался у Алины Мамаевой, что она думает о перспективах трудоустройства бывшего мужа.

«Как думаете, Павел после ухода из «Ростова» найдет себе клуб?»

Алана считает, что лучшие годы у 33-летнего хавбека уже позади.

«Не знаю. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот».

Напомним, что Алана и Павел поженились в 2013 году. У пары есть общая дочь, которая сейчас проживает с матерью. Суд назначил Мамаеву платить на дочь алименты в размере 30 тыс. рублей, но по сообщениям СМИ, футболист не сильно желает делиться нажитым имуществом и решил отсудить у бывшей жены два автомобиля. На машины уже наложили арест.

Шоу-бизнес,Павел Мамаев,
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