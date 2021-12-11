Экс-жена Мамаева предрекла футболисту завершение карьеры

Бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева считает, что карьера футболиста завершена. Ранее СМИ писали, что в конце года «Ростов» не будет продлевать контракт с Павлом. Сейчас Мамаев находится в поисках нового клуба.

«Не знаю. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот».

Напомним, что Алана и Павел поженились в 2013 году. У пары есть общая дочь, которая сейчас проживает с матерью. Суд назначил Мамаеву платить на дочь алименты в размере 30 тыс. рублей, но по сообщениям СМИ, футболист не сильно желает делиться нажитым имуществом и решил отсудить у бывшей жены два автомобиля. На машины уже наложили арест.