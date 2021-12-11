Лепс прокомментировал свой развод

Накануне стало известно, что Анна Шаплыкова подала на развод со своим супругом, известным певцом Григорием Лепсом. Новость была неожиданной даже для знакомых исполнителя, но бракоразводный процесс действительно начат, журналистам этот факт подтвердил адвокат Анны.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее все были уверены, что пара живет дружно. Григорий и Анна в браке 20 лет, вырастили троих детей – двух дочерей и сына. Пока публике остается лишь гадать, что послужило поводом для расставания. Представители супругов обозначили его как «кризис в отношениях», - рассказывает teleprogramma.pro.

На «Золотом Грамммофоне» Лепс появился без обручального кольца. На вопросы журналистов о своем разводе ответил коротко:

«Я прекрасно себя чувствую!»

Лепс познакомился с будущей женой в 2000 году в ночном клубе. Анна работала танцовщицей в балете у Лаймы Вайкуле. Через два года пара зарегистрировала брак.

Григорий Лепс в интервью на YouTube-канале Армана Давлетьярова признался, что из 365 дней в году 200 находится вдали от семьи. Певец отметил, что одиночество для него – большой праздник. Обязанности по воспитанию детей несет на себе жена певца.