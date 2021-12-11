Сердючка споет в Дубае за 12 миллионов

Андрей Данилко, хорошо известный публике по образу неунывающей проводницы Верки Сердючки, после долгого перерыва возвращается к выступлениям. При этом шоумен добился для себя прямо-таки царских условий.

Фото: Instagram Instagram

Триумфальное возвращение певца должно состояться на новогоднем концерте в Дубае. Заплатят Данилко, как рассказал организатор шоу Максим Берин, 12 миллионов рублей.

Для поездок Андрею будет предоставлен автомобиль представительского класса, номера для его и его команды – в дорогом сегменте. В райдер также входят обязательные 299 белых роз в гримерке, шампанское Cristal и Dom Pérignon и черная икра для закуски.

Послушать вокал Верки Сердючки можно будет, купив билет стоимостью от 170 до 250 тысяч рублей. Если же при этом заказать столик с едой и напитками, то цена поднимется почти до двух миллионов, - информирует Экспресс Газета

Максим Берин признался, что полтора года вел с Данилко переговоры, пока артист все же решился прервать свое затворничество.

Несколько лет назад артист прервал свою деятельность из-за проблем со здоровьем. Точный диагноз до сих пор неизвестен. В интернете ходили слухи об онкологии, но продюсер Данилко Юрий Никитин опроверг данную информацию.

Позже представитель артиста в интервью Дмитрию Гордону на его Youtube-канале заявил, что у исполнителя возник гормональный сбой и у него перепутались день с ночью из-за плотного графика. Его состояние начало сказываться на внешности.