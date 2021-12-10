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36 минут назад

Ургант высмеял решение СК проверить тексты Оксимирона и Noize MC

Телеведущий Иван Ургант высмеял решение Следственного комитета России проверить треки российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. В эфире своей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале он пошутил, что следователи только успели «отойти» от песен Моргенштерна и OG Buda.

Ургант высмеял решение СК по Оксимирону
Фото: ТАССТАСС

«Только пришли в себя, у них вернулось давление, и тут опять снова рэп», — сказал ведущий.

Как отметил Ургант, в песнях Оксимирона непростые тексты, поскольку в них много сложных слов и на их анализ у экспертов потребуется два-три года.

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«И это еще хорошо, что это Оксимирон. Потому что если бы это был Скриптонит, то тогда нужно еще логопеда подключать и первые полгода разбирать», — сказал он, добавив, что это была шутка, и попросил СК не проверять творчество Скриптонита.

Напомним, что 5 декабря глава СКР Александр Бастрыкин попросил проверить творчество исполнителей Noize MC и Оксимирона. Поводом стало обращение «группы патриотов», которые в заявлении сообщили, что в текстах песен артистов есть реабилитация нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганда негативного отношения к правоохранителям.

Позднее стало известно, что автором обращения выступил блогер Дмитрий Якушев. В своем блоге в Livejournal он признался, что это была шутка, а обращение было «специально написано в идиотской форме».
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Якушев,Александр Бастрыкин,СКР,
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