Ургант высмеял решение СК по Оксимирону

Телеведущий Иван Ургант высмеял решение Следственного комитета России проверить треки российских музыкантов Noize MC и Оксимирона. В эфире своей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале он пошутил, что следователи только успели «отойти» от песен Моргенштерна и OG Buda.
«Только пришли в себя, у них вернулось давление, и тут опять снова рэп», — сказал ведущий.
Как отметил Ургант, в песнях Оксимирона непростые тексты, поскольку в них много сложных слов и на их анализ у экспертов потребуется два-три года.
«И это еще хорошо, что это Оксимирон. Потому что если бы это был Скриптонит, то тогда нужно еще логопеда подключать и первые полгода разбирать», — сказал он, добавив, что это была шутка, и попросил СК не проверять творчество Скриптонита.
Напомним, что 5 декабря глава СКР Александр Бастрыкин попросил проверить творчество исполнителей Noize MC и Оксимирона. Поводом стало обращение «группы патриотов», которые в заявлении сообщили, что в текстах песен артистов есть реабилитация нацизма и экстремистской деятельности, а также пропаганда негативного отношения к правоохранителям.