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2 часа назад

Долина назвала плохую песню из своего репертуара

66-летняя российская певица Лариса Долина приняла участие в шоу на YouTube Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». В ходе интервью Долина призналась, что и ей приходилось браться за репертуар, который был не по душе.

Лариса Долина: "Я пела очень много плохих песен"
Фото: arisa.dolina.official/Instagramarisa.dolina.official/Instagram

«Нет песен, которые меня раздражают. Я с юности приучила себя, что каждую песню должна любить», — поделилась воспоминаниями о начале карьеры артистка.

Она добавила, что нельзя петь песни которые не нравятся – так как зритель сразу это почувствует.

«Это когда-то в советские времена, когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен», — разоткровенничалась певица.

При этом Долина не стала признаваться, что ей за них стыдно. На вопрос ведущей она ответила: «Не то, чтобы стыдно, просто они не мои».

Долина в качестве «плохих песен» даже назвала конкретные композиции. Артистка вспомнила про композитора Евгения Птичкина. Она назвала плохой его песню: «Вы хотели мне что-то сказать».

Ранее Лариса Долина рассказала, как похудела на 20 килограммов.

Шоу-бизнес,Ирина Чеснокова,Евгений Птичкин,Лариса Долина,
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