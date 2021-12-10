Лариса Долина: "Я пела очень много плохих песен"

66-летняя российская певица Лариса Долина приняла участие в шоу на YouTube Ирины Чесноковой «Бар в большом городе». В ходе интервью Долина призналась, что и ей приходилось браться за репертуар, который был не по душе.

Фото: arisa.dolina.official/Instagram arisa.dolina.official/Instagram

«Нет песен, которые меня раздражают. Я с юности приучила себя, что каждую песню должна любить», — поделилась воспоминаниями о начале карьеры артистка.

Она добавила, что нельзя петь песни которые не нравятся – так как зритель сразу это почувствует.

«Это когда-то в советские времена, когда я только начинала, мне приходилось идти на компромиссы, чтобы меня узнали. Я пела очень много плохих песен», — разоткровенничалась певица.

При этом Долина не стала признаваться, что ей за них стыдно. На вопрос ведущей она ответила: «Не то, чтобы стыдно, просто они не мои».

Долина в качестве «плохих песен» даже назвала конкретные композиции. Артистка вспомнила про композитора Евгения Птичкина. Она назвала плохой его песню: «Вы хотели мне что-то сказать».